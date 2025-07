Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall zeigt sich am Mittwochvormittag gestärkt

Rheinmetall im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Rheinmetall. Das Papier von Rheinmetall legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 1.833,00 EUR.

Die Aktie legte um 09:07 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 1.833,00 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Rheinmetall-Aktie bei 1.844,00 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 1.843,50 EUR. Zuletzt wechselten 7.030 Rheinmetall-Aktien den Besitzer.

Bei 1.944,00 EUR erreichte der Titel am 02.06.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Rheinmetall-Aktie derzeit noch 6,06 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 06.08.2024 Kursverluste bis auf 437,50 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Rheinmetall-Aktie liegt somit 318,97 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 8,10 EUR an Rheinmetall-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 11,43 EUR. Analysten bewerten die Rheinmetall-Aktie im Durchschnitt mit 1.842,00 EUR.

Am 08.05.2025 legte Rheinmetall die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,92 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,10 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2,31 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 45,79 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Rheinmetall einen Umsatz von 1,58 Mrd. EUR eingefahren.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von Rheinmetall wird am 07.08.2025 gerechnet. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von Rheinmetall rechnen Experten am 30.07.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 28,95 EUR je Rheinmetall-Aktie.

