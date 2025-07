Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Mittag mit grünen Vorzeichen

Kurs der Rheinmetall

Die Aktie von Rheinmetall zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Rheinmetall nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 1.787,50 EUR.

Um 11:48 Uhr stieg die Rheinmetall-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 1.787,50 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Rheinmetall-Aktie sogar auf 1.811,50 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 1.780,50 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Rheinmetall-Aktien beläuft sich auf 53.868 Stück.

Am 02.06.2025 markierte das Papier bei 1.944,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 8,76 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Rheinmetall-Aktie. Am 06.08.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 437,50 EUR. Der derzeitige Kurs der Rheinmetall-Aktie liegt somit 308,57 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten Rheinmetall-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 8,10 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 11,43 EUR. Analysten bewerten die Rheinmetall-Aktie im Durchschnitt mit 1.842,00 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Rheinmetall am 08.05.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,92 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,10 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz wurden 2,31 Mrd. EUR gegenüber 1,58 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von Rheinmetall wird am 07.08.2025 gerechnet. Rheinmetall dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 30.07.2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 28,95 EUR je Aktie in den Rheinmetall-Büchern.

