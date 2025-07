Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall tendiert am Donnerstagnachmittag südwärts

So entwickelt sich Rheinmetall

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Rheinmetall. Die Rheinmetall-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,3 Prozent im Minus bei 1.754,50 EUR.

Die Rheinmetall-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:53 Uhr um 1,3 Prozent auf 1.754,50 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Rheinmetall-Aktie bei 1.735,00 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 1.780,50 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 112.148 Rheinmetall-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.06.2025 bei 1.944,00 EUR. Derzeit notiert die Rheinmetall-Aktie damit 9,75 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.08.2024 bei 437,50 EUR. Der aktuelle Kurs der Rheinmetall-Aktie ist somit 75,06 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 11,43 EUR, nach 8,10 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel der Rheinmetall-Aktie wird bei 1.842,00 EUR angegeben.

Am 08.05.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,92 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,10 EUR erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2,31 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 45,79 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Rheinmetall einen Umsatz von 1,58 Mrd. EUR eingefahren.

Am 07.08.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von Rheinmetall veröffentlicht werden. Am 30.07.2026 wird Rheinmetall schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 28,95 EUR je Aktie belaufen.

