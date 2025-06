Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers tendiert am Mittag nordwärts

Kursentwicklung

Die Aktie von Siemens Healthineers gehört am Freitagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Siemens Healthineers zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 46,15 EUR.

Um 11:49 Uhr sprang die Siemens Healthineers-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 46,15 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Siemens Healthineers-Aktie bei 46,36 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 46,17 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 60.245 Siemens Healthineers-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 13.02.2025 auf bis zu 58,48 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 26,72 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 41,21 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 10,70 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,11 EUR, nach 0,950 EUR im Jahr 2024. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 58,97 EUR aus.

Am 07.05.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 0,47 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Siemens Healthineers 0,38 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,72 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 5,44 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 5,91 Mrd. EUR ausgewiesen.

Siemens Healthineers wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 30.07.2025 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 05.08.2026.

In der Siemens Healthineers-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,39 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

