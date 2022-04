Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers präsentiert sich am Freitagnachmittag fester

Um 16:22 Uhr wies die Siemens Healthineers-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 51,76 EUR nach oben. Die Siemens Healthineers-Aktie zog in der Spitze bis auf 52,34 EUR an. Bei 51,94 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 597.648 Siemens Healthineers-Aktien umgesetzt.

Am 09.12.2021 erreichte der Anteilsschein mit 67,66 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Siemens Healthineers-Aktie somit 23,50 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 14.05.2021 bei 45,17 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 14,59 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 66,38 EUR.

Am 03.02.2022 äußerte sich Siemens Healthineers zu den Kennzahlen des am 31.12.2021 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,55 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,49 EUR je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 31,02 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 5.068,00 EUR umgesetzt, gegenüber 3.868,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Voraussichtlich am 04.05.2022 dürfte Siemens Healthineers Anlegern einen Blick in die Q2 2022-Bilanz gewähren. Die Q2 2023-Finanzergebnisse könnte Siemens Healthineers möglicherweise am 04.05.2023 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 2,47 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Siemens AG