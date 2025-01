Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers legt am Mittag zu

Aktienkurs im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Siemens Healthineers. Das Papier von Siemens Healthineers konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,4 Prozent auf 55,32 EUR.

Um 11:48 Uhr sprang die Siemens Healthineers-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,4 Prozent auf 55,32 EUR zu. Die Siemens Healthineers-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 55,46 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 54,66 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 207.589 Siemens Healthineers-Aktien den Besitzer.

Am 08.03.2024 markierte das Papier bei 58,14 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 5,10 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 47,31 EUR fiel das Papier am 31.10.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 14,48 Prozent würde die Siemens Healthineers-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,14 EUR, nach 0,950 EUR im Jahr 2024. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 59,47 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Siemens Healthineers am 06.11.2024. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,55 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,48 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Siemens Healthineers mit einem Umsatz von insgesamt 6,33 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,06 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 4,51 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird für den 06.02.2025 terminiert. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte Siemens Healthineers möglicherweise am 12.05.2026 präsentieren.

Experten taxieren den Siemens Healthineers-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,46 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Healthineers-Aktie

Zuversicht in Frankfurt: Zum Handelsende Gewinne im TecDAX

Freundlicher Handel: TecDAX am Nachmittag stärker

Siemens Healthineers-Aktie: Bernstein Research gibt Outperform-Bewertung bekannt