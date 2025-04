Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers tendiert am Donnerstagvormittag auf rotem Terrain

So entwickelt sich Siemens Healthineers

Die Aktie von Siemens Healthineers gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Siemens Healthineers-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 3,3 Prozent auf 48,43 EUR ab.

Die Aktie notierte um 09:07 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 3,3 Prozent auf 48,43 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Siemens Healthineers-Aktie bis auf 48,20 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 48,37 EUR. Bisher wurden via XETRA 56.109 Siemens Healthineers-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 58,48 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (13.02.2025). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Siemens Healthineers-Aktie somit 17,19 Prozent niedriger. Am 31.10.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 47,31 EUR ab. Derzeit notiert die Siemens Healthineers-Aktie damit 2,37 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Siemens Healthineers-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,950 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,15 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 62,24 EUR aus.

Siemens Healthineers ließ sich am 06.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,55 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,39 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 6,33 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 22,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,18 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 07.05.2025 dürfte Siemens Healthineers Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte Siemens Healthineers möglicherweise am 12.05.2026 präsentieren.

In der Siemens Healthineers-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,48 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

