Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers gewinnt am Nachmittag

Die Aktie von Siemens Healthineers zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Siemens Healthineers zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 52,76 EUR.

Die Siemens Healthineers-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 52,76 EUR. Die Siemens Healthineers-Aktie zog in der Spitze bis auf 52,84 EUR an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 52,48 EUR. Der Tagesumsatz der Siemens Healthineers-Aktie belief sich zuletzt auf 165.704 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 08.03.2024 bei 58,14 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 10,20 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 15.09.2023 bei 44,39 EUR. Der aktuelle Kurs der Siemens Healthineers-Aktie ist somit 15,86 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2023 0,950 EUR an Siemens Healthineers-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,01 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 59,49 EUR für die Siemens Healthineers-Aktie.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Siemens Healthineers am 31.07.2024. Das EPS wurde auf 0,42 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Siemens Healthineers 0,40 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz wurde auf 5,42 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,20 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.11.2024 erfolgen. Experten erwarten die Q4 2025-Kennzahlen am 10.11.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Siemens Healthineers-Gewinn in Höhe von 2,20 EUR je Aktie aus.

