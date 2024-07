Siltronic Aktie News: Anleger schicken Siltronic am Vormittag ins Plus

Kurs der Siltronic

Die Aktie von Siltronic gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Siltronic nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,2 Prozent auf 73,25 EUR.

Die Siltronic-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:04 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,2 Prozent auf 73,25 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Siltronic-Aktie bei 73,75 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 73,75 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 1.006 Siltronic-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 09.01.2024 auf bis zu 94,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Siltronic-Aktie damit 22,07 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 12.07.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 66,65 EUR. Mit einem Kursverlust von 9,01 Prozent würde die Siltronic-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem Siltronic seine Aktionäre 2023 mit 1,20 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,644 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 87,20 EUR je Siltronic-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte Siltronic am 02.05.2024 vor. Das EPS wurde auf 0,86 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,20 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 343,50 Mio. EUR – eine Minderung von 15,06 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 404,40 Mio. EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 25.07.2024 erwartet. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 24.07.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 0,263 EUR je Aktie in den Siltronic-Büchern.

