Siltronic Aktie News: Siltronic tritt am Mittwochvormittag auf der Stelle

Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochvormittag die Aktie von Siltronic. Bei der Siltronic-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 67,20 EUR.

Die Siltronic-Aktie zeigte sich um 09:02 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 67,20 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Siltronic-Aktie bei 67,20 EUR. In der Spitze fiel die Siltronic-Aktie bis auf 67,00 EUR. Bei 67,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 220 Siltronic-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 94,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.01.2024 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 39,88 Prozent. Bei 65,60 EUR fiel das Papier am 25.09.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 2,38 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem Siltronic seine Aktionäre 2023 mit 1,20 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,628 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Siltronic-Aktie bei 87,00 EUR.

Siltronic ließ sich am 25.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,73 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Siltronic noch ein Gewinn pro Aktie von 1,83 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 351,30 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 12,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 403,70 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 24.10.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von Siltronic rechnen Experten am 28.10.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Siltronic ein EPS in Höhe von 0,873 EUR in den Büchern stehen haben wird.

