Siltronic Aktie News: Siltronic am Dienstagvormittag mit roter Tendenz

Siltronic im Fokus

Die Aktie von Siltronic gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Siltronic-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,3 Prozent auf 73,40 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Die Siltronic-Aktie wies um 09:03 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 73,40 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der Siltronic-Aktie ging bis auf 72,70 EUR. Bei 72,70 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Siltronic-Aktie belief sich zuletzt auf 162 Aktien.

Am 09.01.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 94,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Siltronic-Aktie 28,07 Prozent zulegen. Am 05.08.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 68,15 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 7,15 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2023 erhielten Siltronic-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,20 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,640 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 87,00 EUR an.

Siltronic ließ sich am 25.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,73 EUR, nach 1,83 EUR im Vorjahresvergleich. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 12,98 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 403,70 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 351,30 Mio. EUR.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte Siltronic am 24.10.2024 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 28.10.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 0,725 EUR je Siltronic-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siltronic-Aktie

Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX-Börsianer greifen am Mittag zu

Börsianer in Habachtstellung: TecDAX bewegt sich mittags seitwärts

Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX zum Start auf grünem Terrain