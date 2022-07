Siltronic Aktie News: Siltronic am Montagnachmittag billiger

Die Siltronic-Aktie notierte im XETRA-Handel um 04.07.2022 16:22:00 Uhr mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 67,55 EUR. In der Spitze büßte die Siltronic-Aktie bis auf 67,55 EUR ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 68,75 EUR. Von der Siltronic-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 33.366 Stück gehandelt.

Am 24.07.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 145,10 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 53,45 Prozent über dem aktuellen Kurs der Siltronic-Aktie. Am 30.06.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 69,65 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 3,02 Prozent könnte die Siltronic-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 124,17 EUR.

Siltronic ließ sich am 10.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,47 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,67 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Siltronic im vergangenen Quartal 417,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 31,92 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Siltronic 316,10 EUR umsetzen können.

Die kommende Q2 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.07.2022 veröffentlicht.

In der Siltronic-Bilanz dürfte laut Analysten 2021 8,00 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siltronic-Aktie

Siltronic-Aktie leichter: Siltronic platziert nachhaltiges Schuldscheindarlehen in Millionenhöhe

So stuften die Analysten die Siltronic-Aktie im vergangenen Monat ein

Hot Stocks heute: Semiconductors - Halbleiterhersteller haben Preissetzungsmacht

Ausgewählte Hebelprodukte auf Siltronic AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siltronic AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siltronic AG

Bildquellen: Siltronic