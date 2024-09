Siltronic Aktie News: Siltronic am Mittwochnachmittag mit roten Vorzeichen

Aktie im Fokus

Die Aktie von Siltronic gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Siltronic-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 71,20 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Siltronic nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 0,8 Prozent auf 71,20 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Siltronic-Aktie bis auf 69,80 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 70,25 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 27.562 Siltronic-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 09.01.2024 auf bis zu 94,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Siltronic-Aktie somit 24,26 Prozent niedriger. Bei 68,15 EUR fiel das Papier am 05.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 4,28 Prozent würde die Siltronic-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2023 erhielten Siltronic-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,20 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,640 EUR. Analysten bewerten die Siltronic-Aktie im Durchschnitt mit 87,00 EUR.

Am 25.07.2024 äußerte sich Siltronic zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,73 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Siltronic 1,83 EUR je Aktie eingenommen. Siltronic hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 351,30 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 12,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 403,70 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte Siltronic am 24.10.2024 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 28.10.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,725 EUR je Siltronic-Aktie belaufen.

