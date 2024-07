Siltronic Aktie News: Siltronic präsentiert sich am Freitagmittag fester

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Siltronic. Die Aktionäre schickten das Papier von Siltronic nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 3,1 Prozent auf 76,00 EUR.

Das Papier von Siltronic legte um 11:47 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 3,1 Prozent auf 76,00 EUR. Bei 76,20 EUR erreichte die Siltronic-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 74,50 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 18.084 Siltronic-Aktien den Besitzer.

Am 09.01.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 94,00 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 23,68 Prozent über dem aktuellen Kurs der Siltronic-Aktie. Bei einem Wert von 66,65 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (12.07.2023). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 12,30 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2023 1,20 EUR an Siltronic-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,644 EUR aus. Analysten bewerten die Siltronic-Aktie im Durchschnitt mit 87,20 EUR.

Am 02.05.2024 hat Siltronic in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 0,86 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Siltronic noch ein Gewinn pro Aktie von 2,20 EUR in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 343,50 Mio. EUR – eine Minderung von 15,06 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 404,40 Mio. EUR eingefahren.

Siltronic wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 25.07.2024 vorlegen. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 29.07.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Siltronic ein EPS in Höhe von 0,263 EUR in den Büchern stehen haben wird.

