Siltronic Aktie News: Siltronic zieht am Freitagvormittag an

Kursentwicklung

Die Aktie von Siltronic gehört am Freitagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Siltronic-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,5 Prozent auf 74,80 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Siltronic nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 1,5 Prozent auf 74,80 EUR. Der Kurs der Siltronic-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 74,85 EUR zu. Bei 74,50 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Siltronic-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 546 Stück gehandelt.

Am 09.01.2024 erreichte der Anteilsschein mit 94,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Siltronic-Aktie 25,67 Prozent zulegen. Am 12.07.2023 gab der Anteilsschein bis auf 66,65 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 10,90 Prozent würde die Siltronic-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass Siltronic-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,644 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Siltronic 1,20 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 87,20 EUR.

Am 02.05.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,86 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,20 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Siltronic im vergangenen Quartal 343,50 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 15,06 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Siltronic 404,40 Mio. EUR umsetzen können.

Voraussichtlich am 25.07.2024 dürfte Siltronic Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 29.07.2025.

In der Siltronic-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 0,263 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

