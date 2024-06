Aktienentwicklung

Siltronic Aktie News: Anleger greifen bei Siltronic am Donnerstagmittag zu

06.06.24 12:04 Uhr

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Siltronic. Die Siltronic-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Plus bei 73,50 EUR.

Die Aktie notierte um 11:47 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 73,50 EUR zu. In der Spitze legte die Siltronic-Aktie bis auf 74,25 EUR zu. Mit einem Wert von 73,30 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Siltronic-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 6.220 Stück gehandelt. Den höchsten Stand seit 52 Wochen (94,00 EUR) erklomm das Papier am 09.01.2024. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 27,89 Prozent über dem aktuellen Kurs der Siltronic-Aktie. Am 12.07.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 66,65 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Siltronic-Aktie derzeit noch 9,32 Prozent Luft nach unten. Die Dividendenausschüttung für Siltronic-Aktionäre betrug im Jahr 2023 1,20 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,647 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 87,20 EUR aus. Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Siltronic am 02.05.2024. Das EPS belief sich auf 0,86 EUR gegenüber 2,20 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Umsatzseitig standen 343,50 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 15,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Siltronic 404,40 Mio. EUR erwirtschaftet hatte. Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Siltronic am 25.07.2024 präsentieren. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte Siltronic möglicherweise am 24.07.2025 präsentieren. Den erwarteten Gewinn je Siltronic-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 0,263 EUR fest. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Siltronic-Aktie Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX schlussendlich leichter Schwacher Wochentag in Frankfurt: TecDAX liegt zum Ende des Dienstagshandels im Minus Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX legt nachmittags zu

