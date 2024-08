Siltronic Aktie News: Siltronic zeigt sich am Nachmittag fester

Aktie im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Siltronic. Zuletzt konnte die Aktie von Siltronic zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 70,45 EUR.

Die Siltronic-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 70,45 EUR. In der Spitze gewann die Siltronic-Aktie bis auf 72,20 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 71,25 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 14.643 Siltronic-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.01.2024 bei 94,00 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Siltronic-Aktie 33,43 Prozent zulegen. Am 05.08.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 68,15 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Siltronic-Aktie liegt somit 3,37 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2023 1,20 EUR an Siltronic-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,626 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 87,00 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Siltronic am 25.07.2024. In Sachen EPS wurden 0,73 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Siltronic 1,83 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde auf 351,30 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 12,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 403,70 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Siltronic dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 24.10.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Siltronic-Anleger Experten zufolge am 28.10.2025 werfen.

In der Siltronic-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 0,642 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siltronic-Aktie

Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX zum Handelsstart leichter

Schwache Performance in Frankfurt: TecDAX mittags in der Verlustzone

Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX sackt am Nachmittag ab