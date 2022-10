Siltronic Aktie News: Siltronic verbilligt sich am Vormittag

Das Papier von Siltronic befand sich um 09:22 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2,3 Prozent auf 60,60 EUR ab. Das Tagestief markierte die Siltronic-Aktie bei 60,55 EUR. Bei 60,95 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.609 Siltronic-Aktien.

Am 30.12.2021 markierte das Papier bei 142,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 57,56 Prozent. Bei 55,90 EUR fiel das Papier am 29.09.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 8,41 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Siltronic-Aktie bei 99,00 EUR.

Am 10.05.2022 legte Siltronic die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2022 endete, vor. Das EPS wurde auf 3,47 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Siltronic 1,83 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite standen 417,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 341,10 EUR umgesetzt.

Die Siltronic-Bilanz für Q3 2022 wird am 28.10.2022 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2023-Bilanz am 26.10.2023.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2021 liegen bei durchschnittlich 8,00 EUR je Siltronic-Aktie.

Redaktion finanzen.net

