Siltronic Aktie News: Siltronic am Vormittag leichter

Die Aktie von Siltronic gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Siltronic befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,0 Prozent auf 43,26 EUR ab.

Der Siltronic-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:05 Uhr verlor das Papier 1,0 Prozent auf 43,26 EUR. In der Spitze fiel die Siltronic-Aktie bis auf 42,76 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 43,20 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 7.384 Siltronic-Aktien.

Am 22.01.2024 erreichte der Anteilsschein mit 93,50 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 116,13 Prozent Plus fehlen der Siltronic-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.01.2025 bei 43,68 EUR. Abschläge von 0,97 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für Siltronic-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,20 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,681 EUR ausgeschüttet werden. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 80,60 EUR an.

Am 24.10.2024 äußerte sich Siltronic zu den Kennzahlen des am 30.09.2024 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,60 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Siltronic 1,10 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 357,30 Mio. EUR – ein Plus von 2,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Siltronic 349,10 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.03.2025 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 10.03.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2025-Bilanz von Siltronic.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 2,20 EUR je Aktie in den Siltronic-Büchern.

