Siltronic Aktie News: Siltronic tendiert am Freitagnachmittag nahe Vortagesschluss

Die Aktie von Siltronic zeigt am Freitagnachmittag wenig Änderung. Mit einem Wert von 73,10 EUR bewegte sich die Siltronic-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Bei der Siltronic-Aktie ließ sich um 15:52 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 73,10 EUR. Der Kurs der Siltronic-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 73,85 EUR zu. Das bisherige Tagestief markierte Siltronic-Aktie bei 72,75 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 73,40 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Siltronic-Aktien beläuft sich auf 8.597 Stück.

Am 09.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 94,00 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Siltronic-Aktie somit 22,23 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.08.2024 (68,15 EUR). Derzeit notiert die Siltronic-Aktie damit 7,26 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2023 1,20 EUR an Siltronic-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,626 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 87,00 EUR je Siltronic-Aktie aus.

Am 25.07.2024 äußerte sich Siltronic zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,73 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,83 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 12,98 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 403,70 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 351,30 Mio. EUR.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 24.10.2024 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 28.10.2025.

In der Siltronic-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 0,642 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

