Siltronic Aktie News: Siltronic verzeichnet am Mittwochnachmittag Verluste

Aktie im Blick

Die Aktie von Siltronic gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der Siltronic-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,2 Prozent auf 64,85 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Siltronic-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,2 Prozent auf 64,85 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Siltronic-Aktie bis auf 64,25 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 65,10 EUR. Zuletzt wechselten 42.831 Siltronic-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.01.2024 bei 94,00 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 44,95 Prozent hinzugewinnen. Am 09.10.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 64,25 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 0,93 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,628 EUR, nach 1,20 EUR im Jahr 2023. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 85,00 EUR je Siltronic-Aktie aus.

Siltronic veröffentlichte am 25.07.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,73 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Siltronic 1,83 EUR je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 351,30 Mio. EUR – eine Minderung von 12,98 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 403,70 Mio. EUR eingefahren.

Siltronic wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 24.10.2024 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 28.10.2025 erwartet.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,862 EUR je Siltronic-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siltronic-Aktie

KW 40: Die Gewinner und Verlierer der MDAX-Aktien der vergangenen Woche

KW 40: Tops und Flops der TecDAX-Aktien in der vergangenen Woche

Verluste in Frankfurt: MDAX zum Handelsende leichter