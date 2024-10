Siltronic Aktie News: Siltronic tendiert am Mittag schwächer

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Siltronic gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Siltronic-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,8 Prozent bei 64,00 EUR.

Die Siltronic-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:45 Uhr um 1,8 Prozent auf 64,00 EUR ab. Im Tief verlor die Siltronic-Aktie bis auf 63,30 EUR. Bei 64,90 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 17.623 Siltronic-Aktien umgesetzt.

Am 09.01.2024 markierte das Papier bei 94,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 46,88 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 10.10.2024 Kursverluste bis auf 63,30 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 1,09 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,20 EUR an Siltronic-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,628 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 85,00 EUR für die Siltronic-Aktie.

Am 25.07.2024 lud Siltronic zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Es stand ein EPS von 0,73 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Siltronic noch ein Gewinn pro Aktie von 1,83 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 12,98 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 403,70 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 351,30 Mio. EUR.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 24.10.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von Siltronic rechnen Experten am 28.10.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 0,862 EUR je Aktie belaufen.

