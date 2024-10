Siltronic Aktie News: Siltronic am Vormittag tiefer

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Siltronic. Die Siltronic-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Minus bei 64,90 EUR.

Die Siltronic-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:00 Uhr mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 64,90 EUR. Bei 64,90 EUR markierte die Siltronic-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 64,90 EUR. Bisher wurden via XETRA 51 Siltronic-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 94,00 EUR erreichte der Titel am 09.01.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Siltronic-Aktie mit einem Kursplus von 44,84 Prozent wieder erreichen. Am 08.10.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 65,55 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 1,00 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,628 EUR, nach 1,20 EUR im Jahr 2023. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Siltronic-Aktie bei 85,00 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Siltronic am 25.07.2024 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,73 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,83 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Siltronic mit einem Umsatz von insgesamt 351,30 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 403,70 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 12,98 Prozent verringert.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 24.10.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Siltronic-Anleger Experten zufolge am 28.10.2025 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 0,862 EUR je Aktie belaufen.

