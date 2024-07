Siltronic Aktie News: Siltronic präsentiert sich am Donnerstagnachmittag fester

Kursentwicklung

Die Aktie von Siltronic gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,7 Prozent auf 77,90 EUR zu.

Die Aktie legte um 15:51 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,7 Prozent auf 77,90 EUR zu. Kurzfristig markierte die Siltronic-Aktie bei 78,50 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 76,70 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 18.456 Siltronic-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 09.01.2024 markierte das Papier bei 94,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Siltronic-Aktie derzeit noch 20,67 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 13.07.2023 bei 67,20 EUR. Der derzeitige Kurs der Siltronic-Aktie liegt somit 15,92 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 1,20 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,644 EUR je Siltronic-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Siltronic-Aktie bei 87,20 EUR.

Siltronic ließ sich am 02.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,86 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Siltronic 2,20 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im abgelaufenen Quartal hat Siltronic 343,50 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 15,06 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 404,40 Mio. EUR umgesetzt worden.

Siltronic wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 25.07.2024 vorlegen. Die Veröffentlichung der Siltronic-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 29.07.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Siltronic im Jahr 2024 0,263 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

