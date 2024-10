Siltronic Aktie News: Siltronic tendiert am Freitagvormittag tiefer

So bewegt sich Siltronic

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Siltronic. Das Papier von Siltronic befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,9 Prozent auf 63,40 EUR ab.

Die Aktie verlor um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 63,40 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Siltronic-Aktie bis auf 63,40 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 63,60 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 550 Siltronic-Aktien den Besitzer.

Bei 94,00 EUR markierte der Titel am 09.01.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 48,26 Prozent über dem aktuellen Kurs der Siltronic-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 10.10.2024 Kursverluste bis auf 63,20 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 0,32 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 erhielten Siltronic-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,20 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,628 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 85,00 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Siltronic am 25.07.2024. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,73 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,83 EUR je Aktie generiert. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 12,98 Prozent auf 351,30 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 403,70 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 24.10.2024 dürfte Siltronic Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 28.10.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von Siltronic.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 0,862 EUR je Siltronic-Aktie.

Redaktion finanzen.net

