Siltronic Aktie News: Siltronic am Vormittag mit KursVerlusten

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Siltronic. Die Siltronic-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 43,38 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie verlor um 09:02 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 43,38 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Siltronic-Aktie bei 43,28 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 43,50 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 12.410 Siltronic-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.08.2024 bei 79,10 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 82,34 Prozent könnte die Siltronic-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 09.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 32,00 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 26,23 Prozent würde die Siltronic-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2024 erhielten Siltronic-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,200 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,109 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 46,00 EUR je Siltronic-Aktie an.

Am 30.04.2025 legte Siltronic die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Das EPS wurde mit 0,08 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,86 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,67 Prozent auf 345,80 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 343,50 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Siltronic wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 29.07.2025 vorlegen. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von Siltronic rechnen Experten am 23.07.2026.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -2,727 EUR je Siltronic-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siltronic-Aktie

TecDAX-Papier Siltronic-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Siltronic von vor 5 Jahren verloren

TecDAX-Papier Siltronic-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Siltronic von vor 3 Jahren eingebracht

Micron Technologies beflügelt Aktien von AIXTRON, Infineon & Co.