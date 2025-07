Siltronic Aktie News: Siltronic am Vormittag gefragt

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Siltronic gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Siltronic nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 3,4 Prozent auf 44,30 EUR.

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von Siltronic zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 3,4 Prozent auf 44,30 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Siltronic-Aktie bisher bei 44,30 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 43,66 EUR. Zuletzt wechselten 7.368 Siltronic-Aktien den Besitzer.

Am 02.08.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 79,10 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Siltronic-Aktie 78,56 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 32,00 EUR ab. Derzeit notiert die Siltronic-Aktie damit 38,44 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Siltronic-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,200 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,109 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 46,00 EUR.

Siltronic ließ sich am 30.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Siltronic hat ein EPS von 0,08 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,73 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 1,57 Prozent auf 345,80 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Siltronic 351,30 Mio. EUR umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte Siltronic am 29.07.2025 vorlegen. Siltronic dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 28.10.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -2,816 EUR je Siltronic-Aktie.

