Siltronic Aktie News: Siltronic am Nachmittag auf grünem Terrain

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Siltronic. Zuletzt ging es für das Siltronic-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 3,5 Prozent auf 44,32 EUR.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 3,5 Prozent auf 44,32 EUR zu. Der Kurs der Siltronic-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 44,90 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 43,66 EUR. Zuletzt wechselten 107.861 Siltronic-Aktien den Besitzer.

Am 02.08.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 79,10 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Siltronic-Aktie ist somit 78,47 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.04.2025 bei 32,00 EUR. Derzeit notiert die Siltronic-Aktie damit 38,50 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten Siltronic-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,200 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,109 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 46,00 EUR.

Siltronic ließ sich am 30.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,08 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,73 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 1,57 Prozent auf 345,80 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 351,30 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Siltronic dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 29.07.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Siltronic rechnen Experten am 28.10.2026.

Laut Analysten dürfte Siltronic im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -2,816 EUR einfahren.

