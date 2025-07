Siltronic Aktie News: Siltronic verzeichnet am Dienstagmittag Verluste

So bewegt sich Siltronic

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Siltronic. Die Siltronic-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 3,9 Prozent auf 42,46 EUR abwärts.

Die Aktie notierte um 11:45 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 3,9 Prozent auf 42,46 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Siltronic-Aktie bei 42,14 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 43,92 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 132.443 Siltronic-Aktien umgesetzt.

Bei 79,10 EUR markierte der Titel am 02.08.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Siltronic-Aktie ist somit 86,29 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 09.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 32,00 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 24,63 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem Siltronic seine Aktionäre 2024 mit 0,200 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,109 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel der Siltronic-Aktie wird bei 46,00 EUR angegeben.

Siltronic gewährte am 30.04.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,08 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Der Umsatz lag bei 345,80 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 1,57 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 351,30 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Siltronic wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 28.10.2025 vorlegen. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Siltronic rechnen Experten am 28.10.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -2,816 EUR je Siltronic-Aktie.

