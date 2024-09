Siltronic Aktie News: Siltronic schiebt sich am Vormittag vor

Aktie im Fokus

Die Aktie von Siltronic gehört am Donnerstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die Siltronic-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,5 Prozent auf 69,80 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktionäre schickten das Papier von Siltronic nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 1,5 Prozent auf 69,80 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Siltronic-Aktie bei 70,50 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 69,80 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 13.312 Siltronic-Aktien.

Bei 94,00 EUR markierte der Titel am 09.01.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 34,67 Prozent. Am 05.08.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 68,15 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Siltronic-Aktie liegt somit 2,42 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,640 EUR. Im Vorjahr hatte Siltronic 1,20 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Siltronic-Aktie bei 87,00 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Siltronic am 25.07.2024 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,73 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,83 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Siltronic in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 12,98 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 351,30 Mio. EUR im Vergleich zu 403,70 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 24.10.2024 veröffentlicht. Am 28.10.2025 wird Siltronic schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Siltronic im Jahr 2024 0,881 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siltronic-Aktie

Schwache Performance in Frankfurt: TecDAX liegt zum Ende des Dienstagshandels im Minus

Freundlicher Handel in Frankfurt: TecDAX letztendlich im Aufwind

Montagshandel in Frankfurt: MDAX letztendlich in der Gewinnzone