Siltronic Aktie News: Siltronic am Freitagnachmittag mit roter Tendenz

So bewegt sich Siltronic

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Siltronic. Das Papier von Siltronic befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,9 Prozent auf 74,50 EUR ab.

Um 15:52 Uhr rutschte die Siltronic-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,9 Prozent auf 74,50 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Siltronic-Aktie bis auf 73,75 EUR. Mit einem Wert von 76,10 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 14.522 Siltronic-Aktien.

Am 09.01.2024 erreichte der Anteilsschein mit 94,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Siltronic-Aktie mit einem Kursplus von 26,17 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 66,65 EUR am 12.07.2023. Derzeit notiert die Siltronic-Aktie damit 11,78 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,647 EUR, nach 1,20 EUR im Jahr 2023. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 87,20 EUR.

Siltronic veröffentlichte am 02.05.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,86 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,20 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Siltronic in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 15,06 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 343,50 Mio. EUR im Vergleich zu 404,40 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Siltronic am 25.07.2024 präsentieren. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte Siltronic möglicherweise am 24.07.2025 präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,263 EUR je Siltronic-Aktie belaufen.

