Siltronic Aktie News: Siltronic zeigt sich am Vormittag freundlich

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Siltronic. Die Siltronic-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,0 Prozent im Plus bei 77,80 EUR.

Die Siltronic-Aktie konnte um 09:02 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,0 Prozent auf 77,80 EUR. Der Kurs der Siltronic-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 77,80 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 77,80 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 25 Siltronic-Aktien.

Am 09.01.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 94,00 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Siltronic-Aktie derzeit noch 20,82 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 26.04.2024 bei 68,50 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 11,95 Prozent könnte die Siltronic-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem Siltronic seine Aktionäre 2023 mit 1,20 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,644 EUR je Aktie ausschütten. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 87,20 EUR an.

Am 02.05.2024 legte Siltronic die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,86 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,20 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 15,06 Prozent auf 343,50 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 404,40 Mio. EUR gelegen.

Voraussichtlich am 25.07.2024 dürfte Siltronic Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 29.07.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Siltronic-Gewinn in Höhe von 0,263 EUR je Aktie aus.

