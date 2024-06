Siltronic Aktie News: Siltronic zieht am Dienstagnachmittag an

So entwickelt sich Siltronic

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Siltronic. Zuletzt stieg die Siltronic-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 74,75 EUR.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von Siltronic konnte um 15:41 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 74,75 EUR. Die Siltronic-Aktie legte bis auf 74,95 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 74,00 EUR. Bisher wurden heute 5.941 Siltronic-Aktien gehandelt.

Am 09.01.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 94,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 25,75 Prozent Plus fehlen der Siltronic-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 66,65 EUR am 12.07.2023. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 10,84 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten Siltronic-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,20 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,647 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 87,20 EUR an.

Am 02.05.2024 legte Siltronic die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Siltronic hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,86 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,20 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 15,06 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 343,50 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 404,40 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 25.07.2024 terminiert. Schätzungsweise am 24.07.2025 dürfte Siltronic die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Siltronic im Jahr 2024 0,263 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siltronic-Aktie

Schwache Performance in Frankfurt: TecDAX zeigt sich mittags schwächer

Gewinne in Frankfurt: MDAX bewegt sich zum Handelsstart im Plus

Börse Frankfurt: TecDAX schwächelt schlussendlich