Siltronic Aktie News: Siltronic am Montagvormittag auf grünem Terrain

Blick auf Siltronic-Kurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Siltronic. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 75,80 EUR zu.

Die Aktie notierte um 09:00 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 75,80 EUR zu. Die Siltronic-Aktie legte bis auf 75,80 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 75,80 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 125 Siltronic-Aktien.

Am 09.01.2024 markierte das Papier bei 94,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 24,01 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 68,15 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Siltronic-Aktie ist somit 10,09 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2023 erhielten Siltronic-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,20 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,640 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 87,00 EUR an.

Siltronic ließ sich am 25.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,73 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Siltronic 1,83 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 12,98 Prozent auf 351,30 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 403,70 Mio. EUR gelegen.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 24.10.2024 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 28.10.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 0,725 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siltronic-Aktie

Aufschläge in Frankfurt: TecDAX liegt im Plus

Aufschläge in Frankfurt: MDAX mittags im Aufwind

Freundlicher Handel: MDAX zum Start im Aufwind