Siltronic Aktie News: Siltronic am Donnerstagmittag im Aufwind

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Siltronic gehört am Donnerstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Siltronic-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,6 Prozent auf 69,60 EUR.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von Siltronic konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,6 Prozent auf 69,60 EUR. Die Siltronic-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 69,80 EUR aus. Bei 68,45 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 15.244 Siltronic-Aktien den Besitzer.

Bei 94,00 EUR markierte der Titel am 09.01.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 35,06 Prozent über dem aktuellen Kurs der Siltronic-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 65,70 EUR am 16.09.2024. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Siltronic-Aktie 5,60 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2023 1,20 EUR an Siltronic-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,628 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 87,00 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Siltronic am 25.07.2024 vor. Siltronic hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,73 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,83 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 12,98 Prozent auf 351,30 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Siltronic 403,70 Mio. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 24.10.2024 erwartet. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Siltronic-Anleger Experten zufolge am 28.10.2025 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siltronic einen Gewinn von 0,872 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siltronic-Aktie

Gewinne in Frankfurt: Zum Handelsende Gewinne im MDAX

Schwacher Handel in Frankfurt: TecDAX notiert schlussendlich im Minus

Mittwochshandel in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich nachmittags schwächer