Siltronic Aktie News: Siltronic am Mittwochmittag fester

So entwickelt sich Siltronic

Die Aktie von Siltronic zählt am Mittwochmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,2 Prozent auf 72,60 EUR zu.

Die Aktie legte um 11:47 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,2 Prozent auf 72,60 EUR zu. Die Siltronic-Aktie zog in der Spitze bis auf 72,60 EUR an. Zur Startglocke stand der Titel bei 71,80 EUR. Bisher wurden via XETRA 4.452 Siltronic-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 09.01.2024 erreichte der Anteilsschein mit 94,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 29,48 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Siltronic-Aktie. Am 26.04.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 68,50 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 5,65 Prozent könnte die Siltronic-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2023 erhielten Siltronic-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,20 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,644 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Siltronic-Aktie wird bei 87,20 EUR angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Siltronic am 02.05.2024 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,86 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,20 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Siltronic in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 15,06 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 343,50 Mio. EUR im Vergleich zu 404,40 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Die Siltronic-Bilanz für Q2 2024 wird am 25.07.2024 erwartet. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von Siltronic rechnen Experten am 29.07.2025.

Experten gehen davon aus, dass Siltronic im Jahr 2024 0,263 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

