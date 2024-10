Siltronic Aktie News: Hausse bei Siltronic am Donnerstagmittag

Kursverlauf

Die Aktie von Siltronic zählt am Donnerstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die Siltronic-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 5,2 Prozent auf 61,85 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Im XETRA-Handel gewannen die Siltronic-Papiere um 11:48 Uhr 5,2 Prozent. Zwischenzeitlich stieg die Siltronic-Aktie sogar auf 63,55 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 63,00 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 52.267 Siltronic-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 94,00 EUR erreichte der Titel am 09.01.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 51,98 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.10.2024 bei 58,80 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 4,93 Prozent könnte die Siltronic-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem Siltronic seine Aktionäre 2023 mit 1,20 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,622 EUR je Aktie ausschütten. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 85,00 EUR.

Am 25.07.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,73 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Siltronic 1,83 EUR je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 351,30 Mio. EUR – eine Minderung von 12,98 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 403,70 Mio. EUR eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte Siltronic am 06.03.2025 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 28.10.2025 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Siltronic-Aktie in Höhe von 0,846 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siltronic-Aktie

Ausblick: Siltronic zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Gewinne in Frankfurt: TecDAX zum Ende des Mittwochshandels freundlich

Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX klettert zum Start des Mittwochshandels