Siltronic Aktie News: Siltronic zeigt sich am Mittwochnachmittag freundlich

Die Aktie legte um 25.05.2022 16:22:00 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,1 Prozent auf 85,05 EUR zu. In der Spitze gewann die Siltronic-Aktie bis auf 85,30 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 83,95 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 22.258 Siltronic-Aktien den Besitzer.

Am 24.07.2021 erreichte der Anteilsschein mit 145,10 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Siltronic-Aktie derzeit noch 41,39 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 09.05.2022 auf bis zu 79,40 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 7,12 Prozent würde die Siltronic-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 125,17 EUR.

Siltronic gewährte am 10.05.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,47 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,67 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 31,92 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 316,10 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 417,00 EUR ausgewiesen.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird am 28.07.2022 erwartet.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 11,46 EUR je Siltronic-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Siltronic