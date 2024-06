Siltronic Aktie News: Siltronic am Mittag mit Kursplus

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Siltronic gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Siltronic-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,3 Prozent auf 73,20 EUR.

Die Siltronic-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:47 Uhr in Grün und gewann 1,3 Prozent auf 73,20 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Siltronic-Aktie bisher bei 73,70 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 72,20 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 6.491 Siltronic-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (94,00 EUR) erklomm das Papier am 09.01.2024. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 28,42 Prozent. Am 12.07.2023 gab der Anteilsschein bis auf 66,65 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 8,95 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,644 EUR. Im Vorjahr hatte Siltronic 1,20 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 87,20 EUR für die Siltronic-Aktie aus.

Am 02.05.2024 legte Siltronic die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. In Sachen EPS wurden 0,86 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Siltronic 2,20 EUR je Aktie eingenommen. Umsatzseitig standen 343,50 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 15,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Siltronic 404,40 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 25.07.2024 terminiert. Siltronic dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 24.07.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siltronic einen Gewinn von 0,263 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

