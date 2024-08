Siltronic Aktie News: Siltronic am Montagmittag mit Kurseinbußen

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Siltronic gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Siltronic-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,3 Prozent im Minus bei 73,40 EUR.

Die Siltronic-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:42 Uhr 1,3 Prozent im Minus bei 73,40 EUR. Die Siltronic-Aktie gab in der Spitze bis auf 73,40 EUR nach. Bei 73,75 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.567 Siltronic-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 94,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.01.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 28,07 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Siltronic-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 05.08.2024 auf bis zu 68,15 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 7,15 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für Siltronic-Aktionäre betrug im Jahr 2023 1,20 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,640 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 87,00 EUR je Siltronic-Aktie an.

Am 25.07.2024 äußerte sich Siltronic zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,73 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,83 EUR je Aktie vermeldet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 12,98 Prozent auf 351,30 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 403,70 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 24.10.2024 erwartet. Die Veröffentlichung der Siltronic-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 28.10.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Siltronic ein EPS in Höhe von 0,725 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

