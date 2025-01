Siltronic Aktie News: Siltronic am Mittwochnachmittag mit Kursabschlägen

Notierung im Fokus

Die Aktie von Siltronic gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Siltronic-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,7 Prozent bei 44,48 EUR.

Die Siltronic-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 1,7 Prozent bei 44,48 EUR. Die Abwärtsbewegung der Siltronic-Aktie ging bis auf 44,26 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 46,06 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 66.877 Siltronic-Aktien.

Am 16.02.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 92,95 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Siltronic-Aktie damit 52,15 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 41,64 EUR fiel das Papier am 27.01.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 6,38 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Siltronic-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 1,20 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,667 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 79,60 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Siltronic am 24.10.2024. Es stand ein EPS von 0,60 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Siltronic noch ein Gewinn pro Aktie von 1,10 EUR in den Büchern gestanden. Siltronic hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 357,30 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 349,10 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Siltronic wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 06.03.2025 vorlegen. Schätzungsweise am 10.03.2026 dürfte Siltronic die Q4 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Siltronic ein EPS in Höhe von 2,22 EUR in den Büchern stehen haben wird.

