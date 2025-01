Siltronic Aktie News: Siltronic am Vormittag mit grünen Vorzeichen

Notierung im Fokus

Die Aktie von Siltronic gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das Siltronic-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,8 Prozent auf 46,04 EUR.

Die Siltronic-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,8 Prozent auf 46,04 EUR. Die Siltronic-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 46,14 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 46,06 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 10.250 Siltronic-Aktien den Besitzer.

Am 16.02.2024 erreichte der Anteilsschein mit 92,95 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 101,89 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 27.01.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 41,64 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Siltronic-Aktie 9,56 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,667 EUR, nach 1,20 EUR im Jahr 2023. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 79,60 EUR für die Siltronic-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal legte Siltronic am 24.10.2024 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,60 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Siltronic 1,10 EUR je Aktie erwirtschaftet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,35 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 357,30 Mio. EUR umgesetzt, gegenüber 349,10 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte Siltronic am 06.03.2025 vorlegen. Siltronic dürfte die Q4 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 10.03.2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Siltronic im Jahr 2024 2,22 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

