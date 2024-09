Siltronic Aktie News: Siltronic am Vormittag schwächer

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Siltronic gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Siltronic befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,6 Prozent auf 69,70 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Siltronic nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:00 Uhr 0,6 Prozent auf 69,70 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Siltronic-Aktie bis auf 69,70 EUR. Bei 69,70 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 607 Siltronic-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (94,00 EUR) erklomm das Papier am 09.01.2024. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 34,86 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 25.09.2024 Kursverluste bis auf 65,60 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Siltronic-Aktie derzeit noch 5,88 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass Siltronic-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,628 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Siltronic 1,20 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Siltronic-Aktie wird bei 87,00 EUR angegeben.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Siltronic am 25.07.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,73 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,83 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 12,98 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 351,30 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 403,70 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 24.10.2024 terminiert. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von Siltronic rechnen Experten am 28.10.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 0,873 EUR je Siltronic-Aktie.

