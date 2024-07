Siltronic Aktie News: Siltronic am Mittwochnachmittag mit Einbußen

Kursverlauf

Die Aktie von Siltronic gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Siltronic-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 75,10 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel

Der Siltronic-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:51 Uhr verlor das Papier 0,3 Prozent auf 75,10 EUR. Die Siltronic-Aktie gab in der Spitze bis auf 74,60 EUR nach. Bei 76,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 9.095 Siltronic-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 94,00 EUR erreichte der Titel am 09.01.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 25,17 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Siltronic-Aktie. Bei 68,50 EUR fiel das Papier am 26.04.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Siltronic-Aktie ist somit 8,79 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,626 EUR. Im Vorjahr hatte Siltronic 1,20 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 85,00 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Siltronic am 25.07.2024 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,73 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Siltronic 1,83 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 351,30 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 12,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 403,70 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 24.10.2024 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 28.10.2025.

Den erwarteten Gewinn je Siltronic-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 0,370 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siltronic-Aktie

Dienstagshandel in Frankfurt: TecDAX am Mittag mit Zuschlägen

TecDAX-Titel Siltronic-Aktie: So viel hätte eine Investition in Siltronic von vor 3 Jahren gekostet

XETRA-Handel: TecDAX zum Handelsstart mit positivem Vorzeichen