Sino-Führungskraft modifiziert Depot - so reagiert die Aktie

Anpassung im Portfolio

sino rückte kürzlich wegen Directors' Dealings in den Fokus der Anleger.

Kürzlich kam es bei sino zu Directors' Dealings. Der Handel wurde am 03.05.2024 öffentlich gemacht. MMI Leisure & Capital Management GmbH, in enger Beziehung bei sino fügte dem eigenen Portfolio 348 sino-Anteilsscheine hinzu. Die Papiere hatten am 02.05.2024 einen Wert von jeweils 38,20 EUR. Anleger zeigten sich alles in allem bei der sino-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im FSE-Handel nahezu unverändert bei 37,20 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich am Veröffentlichungstag der BaFin-News letztlich die sino-Aktie. Der Anteilsschein notierte via FSE bei 37,40 EUR. sino ist derzeit am Markt 89,76 Mio. Euro wert. Der Streubesitz wird auf 2.337.500 Aktien beziffert.

MMI Leisure & Capital Management GmbH führte zuvor am 26.04.2024 das letzte Eigengeschäft durch. MMI Leisure & Capital Management GmbH erwarb zu diesem Zeitpunkt 329 Anteilsscheine. Eine Aktie hatte damals einen Kurs von 37,80 EUR.

Redaktion finanzen.net