Sirona Biochem-Aktie aktuell: Sirona Biochem gewinnt an Boden

Die Sirona Biochem-Aktie konnte zuletzt im Frankfurt-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,3 Prozent auf 0,157 EUR. In der Spitze gewann die Sirona Biochem-Aktie bis auf 0,157 EUR. Bei 0,155 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über Frankfurt wurden im bisherigen Handelsverlauf 50.500 Sirona Biochem-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 14.01.2020 00:00:00 markierte das Papier bei 0,349 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 01.09.2020 00:00:00 bei 0,117 EUR.

Die Sirona Biochem Corp Aktie wird unter der ISIN CA82967M1005 an den Börsen Frankfurt, Düsseldorf, München, Stuttgart, Berlin, Canadian Exchange, Tradegate, Lang & Schwarz und Quotrix gehandelt. Sirona Biochem Corp ist ein Unternehmen aus Kanada.

