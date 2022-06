Sirona Biochem Aktie News: Sirona Biochem zündet am Nachmittag Kursrakete

Die Sirona Biochem-Aktie notierte im Frankfurt-Handel um 09.06.2022 16:22:00 Uhr in Grün und gewann 16,2 Prozent auf 0,153 EUR. Bei 0,153 EUR erreichte die Sirona Biochem-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 0,153 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Sirona Biochem-Aktie belief sich zuletzt auf 6.543 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.06.2021 bei 0,200 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 23,400 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,100 EUR am 15.12.2021. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 53,200 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Sirona Biochem gewährte am 28.03.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.01.2022 abgelaufenen Quartals.

Voraussichtlich am 04.07.2022 dürfte Sirona Biochem Anlegern einen Blick in die Q2 2022-Bilanz gewähren.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Sirona Biochem Corp Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Sirona Biochem Corp Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Sirona Biochem Corp

Bildquellen: Brian A Jackson / Shutterstock.com