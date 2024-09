Sirona Biochem Aktie News: Sirona Biochem am Montagnachmittag im Bärenmodus

Aktienentwicklung

Die Aktie von Sirona Biochem gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Sirona Biochem-Aktie gab im CDNX-Handel zuletzt um 22,2 Prozent auf 0,070 CAD nach.

Die Sirona Biochem-Aktie musste um 15:44 Uhr im CDNX-Handel abgeben und fiel um 22,2 Prozent auf 0,070 CAD. Das Tagestief markierte die Sirona Biochem-Aktie bei 0,070 CAD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 0,085 CAD. Von der Sirona Biochem-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 13.384 Stück gehandelt.

Am 25.01.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 0,120 CAD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Sirona Biochem-Aktie liegt somit 41,667 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,020 CAD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 71,429 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Sirona Biochem am 20.06.2024 vor. Der Verlust je Aktie lag bei 0,00 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,00 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 10000,00 CAD in den Büchern – ein Minus von 83,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Sirona Biochem 60000,00 CAD erwirtschaftet hatte.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Sirona Biochem wird am 26.09.2024 gerechnet.

Redaktion finanzen.net