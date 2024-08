Sirona Biochem Aktie News: Sirona Biochem verzeichnet am Mittwochnachmittag kaum Ausschläge

Aktienentwicklung

Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochnachmittag die Aktie von Sirona Biochem. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Sirona Biochem-Aktie. Der Anteilsschein notierte via CDNX bei 0,025 CAD.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Sirona Biochem-Aktie im CDNX-Handel und tendierte um 15:42 Uhr bei 0,025 CAD. Bei 0,030 CAD markierte die Sirona Biochem-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Das Tagestief markierte die Sirona Biochem-Aktie bei 0,025 CAD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,030 CAD. Im CDNX-Handel wechselten bis jetzt 12.602 Sirona Biochem-Aktien den Besitzer.

Am 25.01.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,120 CAD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Sirona Biochem-Aktie somit 79,167 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 13.08.2024 bei 0,020 CAD. Der aktuelle Kurs der Sirona Biochem-Aktie ist somit 20,000 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Am 20.06.2024 lud Sirona Biochem zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.04.2024 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,00 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,00 CAD ebenfalls auf diesem Niveau. Umsatzseitig standen 10000,00 CAD in den Büchern – ein Minus von 83,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Sirona Biochem 60000,00 CAD erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte Sirona Biochem am 26.09.2024 präsentieren.

