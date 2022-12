Sirona Biochem Aktie News: Sirona Biochem zieht am Nachmittag deutlich an

Die Aktie legte um 04:22 Uhr in der Frankfurt-Sitzung 6,3 Prozent auf 0,085 EUR zu. Die Sirona Biochem-Aktie zog in der Spitze bis auf 0,085 EUR an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,085 EUR.

Am 13.06.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,258 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 67,054 Prozent könnte die Sirona Biochem-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 24.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,075 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 12,882 Prozent könnte die Sirona Biochem-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Sirona Biochem wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 01.03.2023 vorlegen.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Sirona Biochem Corp Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Sirona Biochem Corp Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Sirona Biochem Corp

Bildquellen: Brian A Jackson / Shutterstock.com